Смольный рассчитывает привлечь 3 трлн рублей инвестиций в экономику Петербурга за три года

Согласно подсчетам комитета, по итогам этого года объем инвестиций увеличится на 4,2% и составит около 852,2 млрд рублей.

Власти Петербурга рассчитывают за три года привлечь в экономику города 3 трлн рублей. Об этом 14 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

Согласно подсчетам комитета, по итогам этого года объем инвестиций увеличится на 4,2% и составит около 852,2 млрд рублей. Инвестиционная активность сохранится и составит в среднем 4,8% в год. Это позволит привлечь суммарно более 3 трлн рублей, по прогнозам комитета.

Добавим, что в период с января по июнь этого года лидерами по объему инвестиций являются промышленность, операции с недвижимостью, транспортировка и хранение.

Ранее мы сообщали, что инвестиции в три новых проекта Особой экономической зоны в Петербурге превысят 3 млрд рублей. Один из проектов будет связан с производством биоразлагаемых материалов.

Фото: Piter.tv