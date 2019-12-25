Инвестиции в три новых проекта Особой экономической зоны в Петербурге превысят 3 млрд рублей

Один из проектов будет связан с производством биоразлагаемых материалов.

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов одобрил три новых проекта Особой экономической зоны (ОЭЗ) в Петербурге. Общий объем инвестиций составит 3,1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба чиновника 12 ноября.

Первый проект — центр испытаний и сертификации инновационной продукции от компании ООО "Научно-исследовательский центр СПб-ТЕСТ".

Второй — научно-производственный комплекс по разработке и производству биоразлагаемых и вторично перерабатываемых материалов ООО "Инновационная компания "Новые технологии". Материалы будут применяться в пищевой и фармацевтической отраслях.

Третий проект предложен ООО "Производственная компания "Автогидроподъемник". Компания хочет наладить выпуск современного инновационного оборудования, необходимого для работы гидравлических систем.

Проекты будут реализовываться на площадке "Новоорловская". Это позволит создать 676 рабочих мест.

Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" ― это инновационная площадка для реализации крупных бизнес-проектов по разработке и производству высокотехнологической продукции, предлагающая льготы, преференции и поддержку государства. Сейчас в ОЭЗ зарегистрирована 61 компания-резидент.

Фото: ВКонтакте / Особая экономическая зона "Санкт-Петербург"