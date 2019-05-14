Смольный рассчитывает начать весеннюю генеральную уборку после мартовских снегопадов

В пятницу, 5 марта, в комитете по благоустройству заявили, что после мартовских снегопадов в Петербурге начнется генеральная весенняя уборка. К ней также начали готовиться дорожные предприятия.
По словам вице-губернатора Николая Бондаренко, специалисты направят силы на комплексную работу по зачистке тротуаров и лотковых зон от мусора.
В самом ведомстве дорабатывается план уборок, включающий влажную уборку дорог, тротуаров, зеленых насаждений, фасадов зданий, мостовых и технических сооружений, объектов городской рекламы, опор освещения и других элементов.
Петербург ждет весенняя уборка. К ней уже готовятся Комитет по благоустройству и дорожные предприятия нашего города. Сегодня в Смольном сообщили: как только в Северной столице закончатся снегопады, улицы начнут отмывать после зимы.
Ранее мы писали, что в феврале с замерзших водоемов Петербурга убрали 189 кубометров мусора.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все