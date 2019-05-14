Смольный рассчитывает начать весеннюю генеральную уборку после мартовских снегопадов

Соответствующее поручение дал вице-губернатор Николай Бондаренко.

В пятницу, 5 марта, в комитете по благоустройству заявили, что после мартовских снегопадов в Петербурге начнется генеральная весенняя уборка. К ней также начали готовиться дорожные предприятия.

По словам вице-губернатора Николая Бондаренко, специалисты направят силы на комплексную работу по зачистке тротуаров и лотковых зон от мусора.

В самом ведомстве дорабатывается план уборок, включающий влажную уборку дорог, тротуаров, зеленых насаждений, фасадов зданий, мостовых и технических сооружений, объектов городской рекламы, опор освещения и других элементов.

Петербург ждет весенняя уборка. К ней уже готовятся Комитет по благоустройству и дорожные предприятия нашего города. Сегодня в Смольном сообщили: как только в Северной столице закончатся снегопады, улицы начнут отмывать после зимы.

Ранее мы писали, что в феврале с замерзших водоемов Петербурга убрали 189 кубометров мусора.

Фото: Piter.TV