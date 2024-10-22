В Петербурге весенний субботник перенесли на 26 апреля

Мероприятие состоится на двух площадках – на Пискаревском мемориальном кладбище и в Московском парке Победы.

В Петербурге перенесли общегородской весенний субботник. Новая дата проведения уборки – 26 апреля, передает телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на "Теплосеть".

Мероприятие состоится на двух площадках – на Пискаревском мемориальном кладбище и в Московском парке Победы. Сбор участников – в 10:00. В субботнике поучаствуют более 300 теплоэнергетиков. После завершения уборки организуют полевую кухню с кашей и чаем.

"Добрый субботник" пройдет во всех районах Северной столицы: приведут в порядок парк Сосновка, "Стрельнинскую бухту", Ладожский и Муринский парки, Бестужевский сад, парк Авиаторов, парк Героев-Пожарных и другие.

Ранее в "Царском Селе" садовники омолодили более 1 тыс. деревьев и кустарников. На территории Александровского и Баболовского парков снесли аварийные растения.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)