Сотрудники ККИ прикрыли 7 торговых "лавочек" у станции "Ломоносовская"

Более того, две женщины всячески оказывали противодействие: продавцы угрожали специалисты, толкали их и даже пытались ударить.

В понедельник, 23 августа, сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт‑Петербурга (ККИ) совместно с подведомственной организацией СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" (ЦПЭИГИ) провели рейд в Невском районе. Специалисты обнаружили факты незаконной уличной торговли у станции метро "Ломоносовская". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники освободили 7 земельных участков от незаконно размещенных торговых точек. Специалисты изъяли всю уличную мебель – более 100 единиц. Всех предпринимателей привлекут к административной ответственности за продажу товаров в неустановленном месте (ст. 44 Закона Санкт‑Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт‑Петербурге").

Ранее мы писали, что сотрудники ККИ прикрыли торговые "лавочки" у Казанского собора.

Фото: пресс-служба ККИ