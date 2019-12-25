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Сотрудники ККИ прикрыли торговые "лавочки" у Казанского собора
Сегодня, 19:57
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Сотрудники ККИ прикрыли торговые "лавочки" у Казанского собора

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Специалисты прикрыли более 10 уличных торговых точек.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) провели рейд у Казанского собора в Петербурге. Специалисты обнаружили факты незаконной уличной торговли.

Сначала сотрудники ККИ обнаружили самовольно размещенный автомобиль по продаже напитков. Продавец и его знакомый всячески сопротивлялись изъятию объектов незаконной торговли. На помощь сотрудникам ККИ пришли правоохранители, которые задержали  правонарушителей и доставили в отдел полиции. Еще несколько мужчин также задержали и доставили в отдел полиции, поскольку они  пытались остановить погрузку автомобиля. 

Также сотрудники ККИ обнаружили более 10 самовольно размещенных торговых точек. Всю уличную мебель специалисты изъяли. Всех предпринимателей привлекут к административной ответственности за продажу товаров в неустановленном месте (ст. 44 Закона Санкт‑Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт‑Петербурге"). 

Ранее полиция закрыла нелегальный пункт по приёму металлолома в Приморском районе.

Фото: пресс-служба ККИ

Теги: казанский собор, кки, рейд, уличная торговля
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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