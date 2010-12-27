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Власти Петербурга проведут торги по продаже аварийных квартир
Сегодня, 11:11
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IRINA_CHALKINA

Власти Петербурга проведут торги по продаже аварийных квартир

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К продаже подготовили шесть домов.

Во вторник, 8 октября, стало известно, что Комитет имущественных отношений проведет торги по продаже аварийных объектов жилого фонда города на Неве. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

В пресс-службе рассказали, что ранее соответствующие торги проводил Фонд имущества Северной столицы. Новые торги намерены провести в режиме онлайн. Кроме того, материально-техническое обеспечение осуществит подведомственное КИО.

К продаже подготовили шесть домов. Смольный проведет торги по 157 жилым помещениям.

Ранее мы сообщали о том, что на дорогах Ленобласти установят дополнительные камеры контроля скорости.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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