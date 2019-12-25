Смольный проведёт конкурс на обслуживание 42 городских кладбищ

Провести конкурс власти намерены до 30 декабря этого года.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга проведет конкурс на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации 42 кладбищ. Распоряжение опубликовано на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы.







Согласно документу, провести конкурс власти намерены до 30 декабря этого года. Победителем конкурса станет участник, который предложит наилучшие условия договора.

Ранее Комтранс назвал победителей 10 закупок для организаций автобусных перевозок.

Фото: wikipedia.org