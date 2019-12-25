Комтранс назвал победителей 10 закупок для организаций автобусных перевозок

Победителями стали три транспортные компании.

Комитет по транспорту Петербурга назвал победителей 10 закупок для организаций автобусных перевозок с 2022 по 2028 годы.

Победителем в пяти закупках стало транспортное предприятие ООО "Вест-Сервис". Компании предстоит закупить 1289 новых автобусов для обслуживания 167 маршрутов с 2022 года.

Победителем по трем лотам стала компания АО "Третий парк". Организации необходимо закупить 875 автобусов, чтобы обслужить 112 маршрутов.

Ещё в двух лотах победила новая для региона компания – ООО "Домтрансавто". Перевозчик направит на 46 петербургских маршрутов 510 новых автобусов.

За каждый лот боролись по 3-4 участника. Он включал в себя от 23 до 47 маршрутов. Среди участников были организации, которые работают в других городах и никогда не работали в Петербурге. По некоторым лотам начальная стоимость снизилась до 8%.

Напомним, транспортная реформа в Петербурге пройдет в три этапа. Первый этап начнётся в апреле 2022 года – на дорогах начнут исчезать маршрутки. Их начнут заменять на автобусы. Работать будет "Пассажиратотранс", а также другие перевозчики, которые выиграли конкурс.

Фото: Piter.tv