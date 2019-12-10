Смольный проведет флешмоб в Петропавловской крепости 14 февраля

Волонтеры также будут поздравлять горожан с праздником у метро "Петроградская" и "Василеостровская".

В воскресенье, 14 февраля, в День всех влюбленных в Петербурге пройдет акция "С любовью в сердце". В Смольном уточнили, что в восемь часов у Нарышкина бастиона соберутся 50 волонтеров, которые "сформируют сердце и своими движениями сделают его пульсирующим, признавшись таким образом в любви не только окружающим, но и родному городу".

Помимо этого цветы и праздничные открытки будут вручать горожанам с 13 до 14 часов дня у станций метро "Петроградская" и "Василеостровская". По словам руководителя Центра городских волонтеров Петербурга Дарьи Никитиной, подаренные волонтерами подарки напомнят горожанам о родных и близких людях.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга в преддверии выходных вновь появились автозаки и ограждения.

Фото: pixabay