Смольный просит не ездить из Купчино с нелегальным перевозчиком

На автобусе вы можете увидеть табличку "заказной".

В Купчино выявили "нелегальный" маршрут — К-222. На нем пассажиров возили до поселка Шушары. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Автобус принадлежит ООО "АТП". Его арестовали и поместили на спецстоянку. Нелегальный перевозчик под видом заказных перевозок работает на следующих маршрутах:

№ К-222 (Купчино – Шушары);

№ К-190 (Купчино – пос. Ленсоветовский);

№ К-174 (Купчино – мкрн. "Славянка" в Пушкине);

№ К-180 (г. Пушкин, железнодорожный вокзал – г. Пушкин, мкрн. "Славянка");

№ К-545А (Купчино – г. Пушкин – г. Павловск – пос. Пудомяги).

Петербуржец попросили не пользоваться данным транспортом Когда перевозки законны, то на транспортном средстве не устанавливается табличка "Заказной", а на маршруте не работают зазывалы.

С начала 2021-го года к ответственности привлекли 974 водителя автобусов.

Напомним, что с апреля 2022-го года в Петербурге начнут избавляться от маршруток. Их заменят автобусы. Победителей 10 закупок уже объявили.

Фото: Piter.TV