  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Смольный прокомментировал ситуацию с питанием школьников в Петербурге
Сегодня, 21:09
119
smirenny

Смольный прокомментировал ситуацию с питанием школьников в Петербурге

0 0

Школьники не останутся без обедов.

В четверг, 27 августа, городская администрация прокомментировала ситуацию с обедами для школьников. 

Так, все главы районов отметили, что все школы с 1 сентября готовы обеспечить питанием учащихся. До 2021 года долгосрочные контракты заключили школы Выборгского, Пушкинского, Красногвардейского, Кировского, Приморского и Невского районов. В некоторых школах организованы поставки питания на первые два месяца осени, сейчас ведется работа по подготовке документов к проведению закупок до конца учебного года.

Столовые будут работать с 1 сентября, соблюдая санитарно-эпидемиологических норм безопасности. На входе школьники будут обрабатывать руки специальным средством, соблюдать дистанцию и посещать столовую по графику.

Ранее мы писали, что школьники Петербурга могут остаться без питания.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, школьные обеды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии