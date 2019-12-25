Смольный прокомментировал ситуацию с питанием школьников в Петербурге

Школьники не останутся без обедов.

В четверг, 27 августа, городская администрация прокомментировала ситуацию с обедами для школьников.

Так, все главы районов отметили, что все школы с 1 сентября готовы обеспечить питанием учащихся. До 2021 года долгосрочные контракты заключили школы Выборгского, Пушкинского, Красногвардейского, Кировского, Приморского и Невского районов. В некоторых школах организованы поставки питания на первые два месяца осени, сейчас ведется работа по подготовке документов к проведению закупок до конца учебного года.

Столовые будут работать с 1 сентября, соблюдая санитарно-эпидемиологических норм безопасности. На входе школьники будут обрабатывать руки специальным средством, соблюдать дистанцию и посещать столовую по графику.

Ранее мы писали, что школьники Петербурга могут остаться без питания.

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