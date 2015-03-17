Суд поддержал УФАС в споре о строительстве приюта для животных в Кронштадте

Закупочная документация признана противоречивой, а сроки выполнения работ — необоснованно короткими.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в удовлетворении иска городского Фонда капитального строительства и реконструкции (ФКСР), оставив в силе решение Управления ФАС России по Санкт-Петербургу о нарушениях в закупке на строительство приюта для бездомных животных.

Как установил суд, закупочная документация, опубликованная в октябре 2024 года, содержала противоречия. На это указало красноярское микропредприятие "Проектная компания "Краспик", подавшее жалобу в УФАС. В частности, в приложениях к проекту госконтракта разнились суммы финансирования н— 10,55 млн рублей и 3,24 млн рублей, а поэтапное выполнение работ не было отражено в конкурсной документации.

Установление госзаказчиком коротких сроков встречается на практике достаточно часто: это может быть связано с ошибками в планировании или стремлением ускорить процесс, отметил в беседе с "Деловым Петербургом" советник практики разрешения споров "ССП-Консалт" Станислав Исаков.

Контракт стоимостью 45,89 млн рублей был заключён с ООО "Ленстройэкспертиза", которая должна до декабря 2025 года выполнить инженерные изыскания и подготовить документацию для строительства приюта на 150 собак и 50 кошек в Кронштадте.

Ранее Piter.TV сообщал, что приют для бездомных кошек "Новый Дом" переедет в помещение на Белградской.

Фото: Piter.TV