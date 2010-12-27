На Сенном рынке закрыли лавку с продавцом-хамом

Договор аренды разорвали после жалобы петербурженки.

На Сенном рынке закрыли лавку, где работал продавец-грубиян. Договор аренды разорвали после жалобы петербурженки. Об этом сообщил председатель комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов на своей странице "ВКонтакте".

Чиновник рассказал, что женщина отказалась покупать некачественный товар, и тогда гость из ближнего зарубежья высказал все, что думает о ней и ее рационе питания. Окружающие поддержали продавца и начали смеяться и потешаться над женщиной.

"Но хорошо смеется тот, кто смеется последним", - заявил Капитанов.

После этого петербурженка написала жалобу губернатору города Александру Беглову. Обращение передали комитету по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Чиновники в свою очередь обратились в администрацию Сенного рынка, и там посчитали поведение мигранта недостойным. Помимо разрыва договора аренды, владельца точки оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что на двух петербургских рынках задержали 185 иностранных нелегалов.

Фото: sennoymarket.ru