Смольный профинансирует петербургские компании за перевод транспорта на природный газ

В 2020 году на эти нужды выделят 14,5 миллионов рублей.

Компаниям, которые занимаются переводом автомобилей на газовое топливо в Петербурге, будет оказана финансовая поддержка федеральных и городских властей. Соответствующее постановление уже подписано губернатором Александром Бегловым. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В правительстве отметили, что мера поспособствует быстрому переходу личного и общественного транспорта на экологичные источники энергии. Так, на переоборудование 198 единиц транспортных средств будет выделено 14,5 миллионов рублей.

До конца 2021 года объем финансирования составит 12 миллионов рублей из федерального и 20,2 миллиона рублей из городского бюджетов. За это время будет переоборудовано 879 автомобилей.

Ранее мы рассказали о том, что петербургский комитет по транспорту подсчитал количество "зайцев" в городском общественном транспорте.

Фото: Piter.TV