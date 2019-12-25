Петербургский комитет по транспорту подсчитал количество "зайцев" в городском общественном транспорте

Эксперимент проводили без кондукторов.

Петербургский комитет по транспорту в течение месяца проводили эксперимент по бескондукторной системе в автобусах № 85, 143 и троллейбусе № 23. Выяснилось, что большинство горожан оплачивает транспорт самостоятельно даже без надзора. Об этом сообщил председатель комитета Кирилл Поляков.

Кроме того, на трех маршрутах в Выборгском и Приморском районах были вычислены примерно 1,5 тысяч безбилетников. При этом, в выходные количество нарушителей возрастает до 15% по сравнению с рабочей "пятидневкой".

По словам чиновника, эксперимент будет продолжен до конца сентября. По его результатам будет возможно понять, насколько целесообразно вводить бескондукторную оплату на наземном транспорте. Пока в смольном считают, что контроль стоит сохранить только в историческом центре.

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Фото: Piter.TV