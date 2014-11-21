Смольный продлил коронавирусные ограничения до 28 марта

Губернатор Петербурга подписал соответствующее постановление правительства.

В пятницу, 5 марта, губернатор Александр Беглов снова внес изменения в постановление от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)". Об этом сообщили в Смольном.

По 28 марта:

Продлеваются ограничения на проведение публичных мероприятий, работу ночных клубов, дискотек и курение кальянов;

Сохраняется обязанность самоизоляции для лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями (перевод на дистанционную работу);

Для исполнительных органов государственной власти торжественные и досуговые мероприятия с присутствием граждан допускается по поручению губернатора.

По 15 мая сохраняются ранее установленные ограничения. По 30 сентября продлевается ограничение на предоставление услуг в организациях отдыха детей и молодежи. Ответственным за исполнение коронавирусного постановления назначен вице-губернатор Валерий Пикалёв.

Ранее мы писали, что Беглов заявил, что Смольный не финансировал перекрытие дорог во время январских митингов.

Фото: Piter.TV