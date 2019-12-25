Беглов заявил, что Смольный не финансировал перекрытие дорог во время январских митингов

Автор запроса к губернатору планирует отправить повторное письмо.

Губернатор Петербурга заявил о том, что город не выделял деньги на перекрытие улиц в период протестных акций в январе 2021-го года. Александр Беглов ответил на соответствующий запрос депутата Бориса Вишневского.

При этом центральные улицы действительно перекрывали. Они осуществлялись органами государственной власти совместно с полицией и Росгвардией. Это было сделано с "учетом имеющейся информации об осложнении обстановки в центральной части в связи со скоплением значительного количества граждан". Как объяснил губернатор, улицы необходимо было перекрыть, чтобы "соблюсти баланс частных и публичных интересов", а также не допустить массовых беспорядков.

Вишневский считает, что Беглов не ответил на вопрос, так как парламентарий так и не узнал, кто это финансировал.

Ранее петербургская полиция взяла ответственность за перекрытие города в феврале. В эти дни протестных акций не проводилось, при этом ограничительные меры создали проблемы для горожан.

Фото: Piter.TV