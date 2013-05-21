Петербургская полиция взяла ответственность за перекрытие города в феврале

Депутат Борис Вишневский получил ответ от Главка города на запрос о причастности ведомства к перекрытию города.

В среду, 3 марта, депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский рассказал об ответе Главка на запрос о причастности ведомства к перекрытию центра города 6 февраля. Напомним, что горожане были удивлены, что в этот день не было несанкционированных публичных мероприятий.

В ГУ МВД впервые взяли на себя ответственность за блокировку улиц в тот день.

Ссылаются они при этом на нормы закона, которые применяются при проведении массовых мероприятий (а их никто не заявлял) и при предупреждении массовых беспорядков (которых не было и не могло быть) Борис Вишневский.

Видимо, если деньги выделены, то надо показать: видишь, государь, мы готовы во всеоружии встретить врага, и неважно, что он сегодня не собирался наступать. Но ведь именно эти граждане, которые перекрыли центр и сорвали планы десятков тысяч людей, потом рассказывают, как митингующие мешают нормальной жизни горожан депутат Вишневский.

Ранее мы писали, что митинг оппозиции у здания парламента в Ереване завершился без происшествий.

Фото: Piter.TV; Вишневское время / telegram