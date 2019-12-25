Комитет по транспорту продлил договоры с петербургскими автобусными перевозчиками

Также в рамках ранее заключенных договоров продолжат работать 215 социальных и 228 коммерческих маршрутов.

Петербургский комитет по транспорту направил 15 городским автобусным перевозчикам дополнительные соглашения о продлении срока действия. Как сообщили в пресс-службе Смольного 13 июля, после 15 июля в рамках ранее заключенных договоров продолжат работать 215 социальных и 228 коммерческих маршрутов. Новые же будут продлены до июля 2022 года.

Дополнительные соглашения требуют от перевозчиков использовать только низкопольные модели автобусов и посадку пассажиров в установленных по маршрутам следования местах. Минувшей весной на "работу" в Петербурге вышли более сотни новейших автобусов, до конца августа к ним присоединятся еще 20. Всего городские перевозчики получат около 200 современных автобусов до конца года.

Также сообщается, что шесть коммерческих маршрутов 16 июля перейдут под контроль правления Ленинградской области по транспорту. Такими маршрутами стали К-81,К-468, К-515, К-521, К-530, 687.

Ранее мы писали, что время работы пригородных и городских автобусов увеличится с 13 июля.

Фото: Piter.TV