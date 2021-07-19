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Смольный продаст дом под ЗСД на Канонерском острове
Сегодня, 14:54
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Смольный продаст дом под ЗСД на Канонерском острове

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Дом расселили, так как он располагался близко с эстакаде.

Дом на Канонерском острове собираются включить в программу приватизации на 2023-2025 год. Сейчас здание расселено и считается нежилым, следует из документа на сайте Смольного.

Речь идет о пятиэтажном доме №15А. Он был построен в 1967 году. Общая площадь помещений составляет более 3 тысяч квадратных метров. Здание располагается прямо у Западного скоростного диаметра. 

Ожидается, что бюджет Петербурга в 2023 году получит благодаря исполнению программы приватизации 54 167 тысяч рублей.

Piter.tv рассказывал, на что можно посмотреть на Канонерском острове. 

Фото: Piter.tv

Теги: канонерский остров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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