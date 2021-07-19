Смольный продаст дом под ЗСД на Канонерском острове

Дом расселили, так как он располагался близко с эстакаде.

Дом на Канонерском острове собираются включить в программу приватизации на 2023-2025 год. Сейчас здание расселено и считается нежилым, следует из документа на сайте Смольного.

Речь идет о пятиэтажном доме №15А. Он был построен в 1967 году. Общая площадь помещений составляет более 3 тысяч квадратных метров. Здание располагается прямо у Западного скоростного диаметра.

Ожидается, что бюджет Петербурга в 2023 году получит благодаря исполнению программы приватизации 54 167 тысяч рублей.

Piter.tv рассказывал, на что можно посмотреть на Канонерском острове.

Фото: Piter.tv