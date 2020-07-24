Канонерский остров – экскурсия по месту, где сохранился Ленинград

Увидеть памятник коту, сделать фото в стиле игры Half-Life и найти советскую вывеску "Ленинград" – все это можно сделать на Канонерском острове, который находится всего в 15 минутах от Невского проспекта.

Канонерский остров – одно из самых необычных мест в Петербурге. Добраться на остров можно только через тоннель, который сам по себе является достопримечательностью. Краевед и экскурсовод Артем Кирпиченок рассказал Piter.TV, какие еще интересные места можно посмотреть на Канонерском острове.

Единственная сохранившая постройка начала XX века – здание портовой конторы, предназначенное для специалистов Канонерских судоремонтных мастерских. Рядом с ним можно увидеть памятник коту: с финского языка название острова Киссасаари переводится как Кошачий остров.

Самой главной достопримечательностью острова является Морской канал, где ежедневно можно наблюдать работу порта. В конце XIX века были построены судоремонтные мастерские, которые обслуживали корабли, именно благодаря им на острове появились жилые дома для рабочих.

На острове сохранился дух Ленинграда, проникнутся им помогает советская архитектура разных времен: от хрущевок до панелек конца 1980-х годов. Население острова в советское время не превышало 5 тысяч человек, многие знали друг друга, атмосфера небольшого городка сохранилась здесь до сих пор.

В 2016 году над Канонерским островом открыли Западный скоростной диаметр, он проходит над жилыми домами и даже над детским садом, что вызвало недовольство местных жителей. При этом сами островитяне не могут воспользоваться новой дорогой – на Канонерку съезда нет. Пейзажи острова напоминают декорации игры Half-Life.

Любителям пеших прогулок понравится песчаная коса Канонерского острова. Дойти до конца острова, чтобы увидеть советскую вывеску "Ленинград", можно за полчаса. В этом месте сохранилась булыжная дорога и дикая природа, а по дороге можно увидеть озеро, в котором, по легенде, утопили десятки людей во времена лихих 90-х.

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Фото и видео: Piter.TV