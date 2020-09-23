Экскурсия по историческим местам Ржевки и Пороховых

Piter.TV продолжает изучать интересные места города вместе с местными краеведами.

Историк и краевед Артем Кирпичёнок провел нас по блокадным местам Ржевки, показал исторические здания хлебозавода, уникальной мельницы, созданной по американской модели, а также рассказал, как изменилась Охтинская плотина.



Экскурсия начинается с железнодорожной станции Ржевка, которая является частью Дороги жизни. На этом месте в 1942 году немецкие войска совершили артиллерийский обстрел.



Затем краевед показал здание завода по производству хлеба, в котором до сих пор выпекают хлеб. Историческое здание завода находится под охраной государства.



Экскурсия завершается у отреставрированной церкви пророка Илии на Пороховых, построенного в 1780-х годах в стиле раннего русского классицизма. Ранее на ее месте были основаны Охтинские пороховые заводы.



Ранее краевед уже рассказывал Piter.TV об интересных местах Петербурга, в том числе "русском Оксфорде" и чумных местах города.

Фото и видео: Piter. TV