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Экскурсия по историческим местам Ржевки и Пороховых

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Piter.TV продолжает изучать интересные места города вместе с местными краеведами.

Историк и краевед Артем Кирпичёнок провел нас по блокадным местам Ржевки, показал исторические здания  хлебозавода, уникальной мельницы, созданной по американской модели, а также рассказал, как изменилась Охтинская плотина.


Экскурсия начинается с железнодорожной станции Ржевка, которая является частью Дороги жизни. На этом месте  в 1942 году немецкие войска совершили артиллерийский обстрел.
 
Затем краевед показал здание завода по производству хлеба, в котором до сих пор выпекают хлеб. Историческое здание завода находится под охраной государства. 
 
Экскурсия завершается у отреставрированной церкви пророка Илии на Пороховых, построенного в 1780-х годах в стиле раннего русского классицизма. Ранее на ее месте были основаны Охтинские пороховые заводы. 
 
Ранее краевед уже рассказывал Piter.TV об интересных местах Петербурга, в том числе "русском Оксфорде" и чумных местах города.
Фото и видео: Piter. TV

Теги: петербург, пороховые, ржевка, экскурсия
Категории: Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

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