Смольный продает особняк Серебряковой

Здание является памятником регионального значения

В среду, 6 ноября, стало известно о том, что власти Северной столицы планируют продать особняк Серебряковой. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

По данным СМИ, продажа является частью концепции управления имуществом города на Неве. Отметим, что официального заявления от Смольного еще не было. Предполагается, что особняк Серебряковой могут использовать под гостиницу. Стартовая цена здания будет определена на основании отчета о рыночной стоимости.

Особняк Серебряковой является памятником регионального значения. Здание построено в 1901—1902 годах по проекту архитектора Б. И. Гиршовича. В 1892 году участок купил на имя жены В. А. Ратьков-Рожнов. В 1900 году он решил сделать подарок своей дочери Ольге, вышедшей замуж за полковника М. А. Серебрякова.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы остаются без окон и денег.

Фото:особняк серебряковой/вк