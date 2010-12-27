Петербуржцы остаются без окон и денег. Виновата "Матрёна"

Горожане разыскивают недобросовестного владельца фирмы.

Во вторник, 5 ноября, стало известно, что петербургская фирма "Матрёна", которая занимается установкой пластиковых окон, задолжала горожанам около полмиллиона рублей. В редакцию Piter.TV обратился один из обманутых заказчиков Александр.

Горожанин рассказал, что 10 августа он заключил договор с владельцем фирмы Олегом Лыткиным. Петербуржец намеревался установить окна в квартире. Однако, даже после полной оплаты "Матрёна" не приступила к работам.

"По итогу, прошло уже 45 дней с заключения договора. 45 дней, Карл! И что вы думаете - ни окон, ни работы, ни своих денег я не увидел! Первое время с понимаем относился – ведь у каждого бывают проблемы, ошибки. Я звонил и писал сам... но каждый раз у Олега возникали новые причины, на связь выходил только после прощенных смс и звонков от меня и то не всегда! Однако, когда после очередных 3-х полных выходных, которые я провел дома в ожидании доставки и работы с его стороны, ничего не произошло, я понял, что это какой-то развод и обман", —рассказывает Александр.

Отметим, что при этом Лыткин написал расписку, согласно которой он оплатит неустойку за срыв сроков и сделает работы по договору. Однако, к работам подрядчик так и не приступил. Горожанин пытался наладить диалог с недобросовестным владельцем "Матрёны", но тот заблокировал его в мессенджере.

"Человек отказывается признавать своей вины и исправляться! Напротив! Начал сначала жаловаться на свою трудную жизнь, потом пошли разговоры про опыт работы и угрозы в мой адрес, обвинять меня, как клиента... Где это видано? Не считаю это нормой! А теперь, после размещения отзыва и вовсе заблокировал и бросил в сообщение угрозу!", —пишет горожанин.

В итоге петербуржец решил обратиться в суд. Заседание состоится 9 декабря.

Как оказалось, Александр не единственный обманутый клиент. "Матрёна" успела собрать деньги с 30 петербуржцев. Ущерб оценивается в полмиллиона рублей. Схема обмана везде одинаковая: Лыткин подписывает договор с заказчиком, берет предоплату, а затем исчезает.

В данный момент, на своей страничке "ВКонтекте" Лыткин заявил, что фирма закрыта из-за реструктуризации.

"Уважаемые друзья , в связи с реструктуризацией, ООО "МАТРЁНА" вынуждена временно прекратить деятельность. Прощаемся с Вами до 25.11.2019.Приносим извинения за временные неудобства!", —сказано в сообщении.

На страничке бизнесмена много положительных отзывов от клиентов. Горожане отмечают, что именно из-за них они доверились именно этому подрядчику. Стоит отметить, что сайт "Матрёны" работает, никаких документов о закрытии на нем нет. Корреспонденты Piter.TV так и не смогли получить комментарий от Лыткина.

В настоящий момент обманутые горожане подали на Лыткина заявление в полицию. Однако, дело еще не завели.

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Фото:Александр Коваленко/вк, скриншот сайта "Матрёна", pixabay