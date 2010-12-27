Эксперты рассказали, почему не надо говорить "да", если звонят незнакомцы

Невнимательность может привести к потере денежных средств.

Эксперт советуют не отвечать на звонки незнакомцев словом "да". Об этом рассказали АиФ.

Специалисты считают, что любые односложные ответы мошенники могут использовать в своих целях. В частности, позвонившие преступники могут снять слепок голоса и в дальнейшем применить ее в банковском обращении. Сейчас некоторые финансовые организации поддерживают услуги голосовую аутентификацию. Благодаря голосовому отпечатку злоумышленники могут снять деньги со счета жертвы.

Чтобы избежать этого, стоит с осторожностью относится к людям, которые представляются социологами и задают банальные вопросы вроде "пользуетесь ли вы интернетом?" или "это Александр Петрович?".

Ранее мы писали о том, что Минздраве назвали рекомендованный уровень суточного потребления соли.

Видео: YouTube/YouFact