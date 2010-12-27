Эксперты рассказали, почему не надо говорить "да", если звонят незнакомцы

Эксперт советуют не отвечать на звонки незнакомцев словом "да". Об этом рассказали АиФ.
Специалисты считают, что любые односложные ответы мошенники могут использовать в своих целях. В частности, позвонившие преступники могут снять слепок голоса и в дальнейшем применить ее в банковском обращении. Сейчас некоторые финансовые организации поддерживают услуги голосовую аутентификацию. Благодаря голосовому отпечатку злоумышленники могут снять деньги со счета жертвы.
Чтобы избежать этого, стоит с осторожностью относится к людям, которые представляются социологами и задают банальные вопросы вроде "пользуетесь ли вы интернетом?" или "это Александр Петрович?".
Ранее мы писали о том, что Минздраве назвали рекомендованный уровень суточного потребления соли.
Видео: YouTube/YouFact
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