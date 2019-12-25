Город рассчитывает получить от всех объектов 381,5 млн рублей.

В понедельник, 17 августа, стало известно о том, что Смольный приватизирует ГУП "ТЭК СПб" в 2021 году. Соответствующий вопрос обсудили на совещании правительства в Смольном.

В программу приватизации включены такие объекты, как ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга", ГУП "Баня №72", ГУП "Банно-прачечный комбинат Кронштадтского района", а также акции АО "Ремонтно-строительное управление по техническому обслуживанию и ремонту лифтов №4".

Приватизация не принесет негатива руководитель ГУП "ТЭК СПб".

Отмечается, что благодаря приватизации станет значительно проще принимать решения о ликвидации какого-либо имущества.

Ранее мы сообщали о том, что Cмольный сохранил право собственности на здание Кузнечного рынка.

Фото:пресс-служба ГУП "ТЭК"