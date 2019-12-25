Cмольный сохранил право собственности на здание Кузнечного рынка

Решающим аргументом для судей стало то, что здание является объектом культурного наследия.

В понедельник, 17 августа, стало известно о том, что Cмольный сохранил право собственности на Кузнечный рынок. Об этом сообщает газета "Деловой Петербург".

Напомним, что судебное разбирательство началось с того, что город расторг аренду с арендатором здания, где располагался Кузнечный рынок. Именно прекращение сотрудничества помешало последнему выкупить объект в собственность. Отмечалось, что арендатор успел успел подать заявку еще до расторжения договора. В своих требованиях ООО "Кузнечный рынок" опиралось на федеральное законодательство.

Разбирательство длилось два с половиной года. Решающим моментом для петербургских судей стало то, что здание является объектом культурного наследия.

Ранее мы сообщали о том, что жители Петроградской стороны попросили КГИОП не сносить дом Басевича.

Фото:Кузнечный рынок/вк