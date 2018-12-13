Водителям напомнили о весенней миграции лосей в Петербурге и Ленобласти

С марта по июнь лосихи рожают новое потомство, а годовалых лосят отправляют жить самостоятельно.

Водителей предупреждают о весенней миграции лосей в Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщает Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города.

С марта по июнь лосихи рожают новое потомство, а годовалых лосят отправляют жить самостоятельно. В это время лосята хаотично перемещаются по лесу и пересекают автодороги.

Если водитель заметил лося, то ему стоит снизить скорость или вовсе остановиться, подходить к животному нельзя, дабы не вызвать агрессивного поведения. Если лось ранен, то нужно звонить в экстренные службы, но ни в коем случае не везти его самостоятельно. Миграция завершится в конце июня, по официальным данным, в Ленинградской области живут 20 тысяч лосей.

Сегодня в Ленинградском зоопарке показали новорожденного макака.

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