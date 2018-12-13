В Ленинградском зоопарке показали новорожденного макака

Малыш появился на свет 3 мая в семье Черри и Жоржа.

Сотрудники Ленинградского зоопарка показали петербуржцам новорожденного черного макака. Он появился на свет 3 мая у обезьян Черри и Жоржа. Об этом сообщается на официальной странице зоопарка.

Для Черри это первый детеныш, но она достаточно долго занималась воспитанием своих младших сестренок, поэтому сразу начала вести себя довольно уверенно. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

В воспитании помогают и другие члены семьи. Пока что пол малыша не определили, так как первое время он постоянно находится с мамой. Малыша могут увидеть все посетители зоосада.

Ранее в Ленинградском зоопарке показали спасенного человеческим теплом кенгуренка.

Фото: Ленинградский зоопарк/ВК