В Ленинградском зоопарке показали спасенного человеческим телом кенгуренка

Елена Сергеевна уже 20 лет спасает брошенных детенышей, от которых по разным причинам отказались животные Ленинградского зоопарка. В настоящее время она заботится о месячном кенгуренке и новорожденном нильском крылане.

Сотрудница Ленинградского зоопарка стала мамой для двух брошенных малышей. Елена Сергеевна рассказала журналистам Piter.tv, что месяц назад кенгуру по кличке Флора выбросила своего ребенка из сумки и единственным выходом сохранить кенгуренку жизнь - вынашивать кроху около своей груди.

Она ему не позволила залезть обратно в сумку. Естественно, через 10-15 минут попыток детеныш переохладился и уже не пытался залезть. Он звал маму, она сидела вдалеке от него. Мы попробовали отделить маму, но ничего не получилось. Через час попыток мы забрали детеныша Елена Сергеевна, сотрудница Ленинградского зоопарка

С этого момента Елена стала носить 700 граммового кенгуренка в сумке около груди.Малыш находится около Женщины 24 часа в сутки. Вместе с ним Елена Сергеевна засыпает, просыпается, ездит на работу и возвращается домой.

Дома меньше работы делаю. Ну это просто неудобно. Полы помыть, допустим, тоже неудобно. Посуду мыть, готовить это как-то нормально получается, а вот полы помыть уже проблема Елена Сергеевна, сотрудница Ленинградского зоопарка

На сегодняшний день кенгуренку необходим тщательный уход, шестиразовое питание и специальный массаж. Все это необходимо дело, не доставая его из сумки. Через пару месяцев детеныш подрастет и вернется в вольер к своим сородичам.

Как выяснилось, Малыш подрастает в компании детеныша нильского крылана. У самки родилась двойня, и она решила отказаться от одного из них. Елена согласилась показать журналистом второго приемыша, который сейчас умещается у нее в ладони.

Елена уже не первый раз выступает в роли приемной матери для животных зоопарка. Благодаря ее теплу и уходу выжить удалось детенышам обезьян, носух и енотов. Все они помнят ее и каждый раз встречают с радостью, когда она приходит к ним в вольер.

Видео: Piter,tv