Смольный представит бывшим работникам "Метростроя" "дорожную карту" по зарплатным долгам

Чиновники представят "дорожную карту" на рабочем совещании, которое состоится в понедельник, 6 декабря.

Власти Петербурга планируют выплатить бывшим работникам обанкротившегося ОАО "Метрострой" долги по заработной плате, некоторые из них числятся с 2018 года. В понедельник, 6 декабря, пройдет рабочее совещание с участием председателей комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" и конкурсного управляющего "Метростроя" по вопросам выплаты задолженностей перед работниками. Об этом сообщили в пресс-службе "Метрострой Северной Столицы".

На встрече городские чиновники представят бывшим сотрудникам "дорожную карту" с описанием сценариев и сроков погашения долга.

Напомним, на прошлой неделе, 29 ноября, состоялась рабочая встреча, на которой уже обсуждали долги по зарплате. В результате совещания бывших работников "Метростроя" попросили предоставить заявление и банковские реквизиты для перечисления задолженности.

Фото: Piter.TV