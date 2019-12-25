Смольный предложил создать систему учета всех случаев инфекционных заболеваний

Когда принимался нацпроект "Здравоохранение", коронавируса еще не было.

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил создать единую систему учета и регистрации всех случаев инфекционных заболеваний. Об этом он сказал в ходе панельной дискуссии "Национальные цели развития РФ на период 2030 года", передала пресс-служба Смольного.

Градоначальник поддержал предложение Минздрава о формировании отдельного национального проекта по борьбе с инфекционными заболеваниями и противодействию биологическим угрозам. Во внимание стоит принять опыт, который мир получил в период пандемии коронавируса. Когда принимался нацпроект "Здравоохранение", еще никто не знал о COVID-19. В связи с этим инфекционные заболевания не вошли ни в один из восьми федеральных проектов.

Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге "тревожной, но контролируемой".

Ранее стало известно о том, что с начала пандемии около 10 тысяч петербургских врачей заразились коронавирусом.

Фото: Piter.TV