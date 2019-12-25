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Смольный предложил создать систему учета всех случаев инфекционных заболеваний
Сегодня, 16:46
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Смольный предложил создать систему учета всех случаев инфекционных заболеваний

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Когда принимался нацпроект "Здравоохранение", коронавируса еще не было.

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил создать единую систему учета и регистрации всех случаев инфекционных заболеваний. Об этом он сказал в ходе панельной дискуссии "Национальные цели развития РФ на период 2030 года", передала пресс-служба Смольного.

Градоначальник поддержал предложение Минздрава о формировании отдельного национального проекта по борьбе с инфекционными заболеваниями и противодействию биологическим угрозам. Во внимание стоит принять опыт, который мир получил в период пандемии коронавируса. Когда принимался нацпроект "Здравоохранение", еще никто не знал о COVID-19. В связи с этим инфекционные заболевания не вошли ни в один из восьми федеральных проектов.

Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге "тревожной, но контролируемой". 

Ранее стало известно о том, что с начала пандемии около 10 тысяч петербургских врачей заразились коронавирусом. 

Фото: Piter.TV

Теги: здравоохранение, инфекционные заболевания, нацпроект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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