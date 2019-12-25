Смольный предложил решение проблемы на улице Рубинштейна

Администрация планирует внести инициативы законы.

Городская администрация предложила решение проблемы "барной улицы" Петербурга. Так, Смольный хочет внести некоторые изменения в федеральные и региональные законы.

На улице Рубинштейна планируют согласовать график работы заведений с муниципальными властями. Глава Центрального района Максим Мейксин отметил, что такая практика применяется и в других странах. Он уточнил, что и в российском законодательстве тоже была описана данная практика, поэтому ее нужно вернуть. На улице, в том числе, установят нормы по уборке, обеспечат ее нарядами полиции. Теперь полицейские будут патрулировать Рубинштейна с учетом фактического числа жителей, а не постоянного. Всего на улице проживает 220 тысяч человек, но фактически 500-600 тысяч, ведь там расположено большое количество хостелов и гостиниц.

Другая инициатива – внести поправки в антитабачное законодательство. Из-за того, что в барах и ресторанах нет курительных зон, посетители вынуждены выходить на улицу. Смольный планирует разрешит полицейским привлекать к ответственности граждан, нарушающих городские законы в правилах торговли.

Помимо этого, улицу Рубинштейна могут включить в зону платной парковки, это позволит снизить автомобильный трафик. Изменения можно ожидать в следующем году.

Ранее мы писали, что жители улицы Рубинштейна вступили в борьбу с тусовщиками.

Фото: Piter.TV