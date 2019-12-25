Смольный предложил расширить список пострадавших от COVID-19 отраслей

В перечень пострадавших отраслей могут войти еще две отрасли.

В Смольном хотят расширить список предприятий, которые пострадали от пандемии коронавируса. В них могут войти предприятия, работающие в производственной и научно-исследовательской сферах, сообщила пресс-служба Смольного.

Таких предприятий в городе около 43 тысяч. Губернатор подчеркнул, что развитие инноваций ― это важно. Председатель комитета по финансам Алексей Корабельников отметил, что предполагается отмена авансовых платежей для пострадавших от коронавируса предприятий за все отчетные периоды 2020 года по налогу на имущество организаций. Также это касается земельного налога и транспортного налога.

Ранее губернатор предложил включить СМИ в перечень пострадавших отраслей от коронавируса.

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