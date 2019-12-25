Беглов предложил включить СМИ в перечень пострадавших отраслей

Губернатор отметил, что СМИ должны оставаться главным источником информации.

В понедельник, 25 мая, стало известно о том, что Власти Петербурга намерены включить городские СМИ в перечень пострадавших отраслей. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

В связи с веденными ограничениями СМИ получили отказы от размещения рекламы и потерпели убытки. Отсутствие господдержки может привести к закрытию или сокращению штата редакций и снижению качества работы заявил градоначальник

Также Александр Беглов поблагодарил журналистов за своевременное информирование горожан о ситуации с коронавирусом. Градоначальник отметил, что Петербург намерен поддержать СМИ субсидиями и грантами.

Ранее мы сообщали о том, что за прошлую неделю мая количество заболевших COVID-19 пошло на спад.

Фото:Александр Беглов / ВКонтакте