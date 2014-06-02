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Петербуржцев вновь приглашают посчитать птиц
Сегодня, 17:14
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Петербуржцев вновь приглашают посчитать птиц

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На выходных пройдет акция EuroBirdwatch.

Комитет по природопользованию приглашает петербуржцев принять участие в ежегодной акции EuroBirdwatch, которая состоится на выходных, 2 и 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города. 

В этом году на всей территории Евразии будут считать всех встреченных птиц, чтобы создать общую картину осенней миграции на огромном пространстве. Победителем в соревновании станет тот регион или страна, где наибольшее количество участников насчитало больше всего птиц.

Участники могут выбрать одну точку учета, либо считать всех встреченных птиц в ходе маршрута. Подробную инструкцию для участников и электронную анкету учёта птиц можно найти здесь. Анкету можно заполнить до 3 октября, 17:00 по московскому времени.

Ранее мы писали, что в пометах петербургских голубей нашли возбудитель орнитоза.

Фото: pexels.com

Теги: eurobirdwatch, акция, птицы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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