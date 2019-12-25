Смольный предложил перевести студентов на онлайн-сессии

Вместо каникул в школах могут ввести дистанционное обучение до 30 апреля.

Смольный выступил с инициативой перевести всех петербургских студентов на сессии в режиме онлайн. Соответствующее предложение уже направлено в Министерство образования. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в эфире программы "Новый взгляд".

Глава города заявил, что в учебных заведениях есть вся необходимая для такого метода техника. По словам Беглова, это решение позволит сохранить здоровье многим людям в период пандемии коронавируса.

Также в Смольном предложили ввести вместо каникул в школах дистанционное обучение до 30 апреля. Губернатор отметил, что если в Минобразования позволят так сделать, "так и сделаем".

Беглов рассказал, что обратился к бизнесменам с просьбой о помощи с компьютерами тем семьям, у которых нет необходимой техники для дистанционного обучения. Если будет получен положительный ответ, то компьютеры можно будет получить в школах.

Ранее мы писали, что в Петербурге разработают единый алгоритм помощи при коронавирусе.

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