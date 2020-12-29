Смольный пожаловался на нехватку современной снегоуборочной техники

Петербуржцев призывают присылать фото "пересыпов" и "пересолов" на тротуарах города.

В четверг, 14 января, заместитель председателя ведомства Егор Пащенко в эфире телеканала "Санкт-Петербург" пожаловался, что город нуждается в современной снегоуборочной технике. Чиновник уверен, что ее не хватает.

Пащенко пояснил, что песко-соляную смесь распределяют механизированным способом: в кабине машины установлен датчик переключения плотности разбрасывания, но не вся техника обладает таким механизмом. В большинстве имеющейся технике города находится устаревший механизм, где всего два-три режима распределения. Он предложил петербуржцам присылать фото "пересыпов" и "пересолов" на тротуарах города на почту комитета по благоустройству и дорожных предприятий.

Ранее мы писали, что пятница в Петербурге будет студеной и немного снежной.

Фото: Piter.TV