Пятница в Петербурге будет студеной и немного снежной

Ожидается также гололедица.

Грядущая пятница, 15 января, в Петербурге будет студеной и немного снежной. Прогнозом на завтра поделились специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью температура воздуха составит -14...-16 градусов, днем слегка потеплеет – до -12....-14, но в пригороде местами похолодает до -19 градусов. На дорогах ожидается гололедица, временами будет идти небольшой снег, ветер с северо-востока подует с порывами до 8 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

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Фото: pixabay; пресс-служба МЧС