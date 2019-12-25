Смольный поздравил горожан с Днем кадрового работника

Губернатор Петербурга напомнил, что ни одна отрасль не может развиваться без специалистов в сфере кадрового делопроизводства.

Во вторник, 12 октября, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем кадрового работника, который по всей стране отмечается сегодня.

Градоначальник напомнил, что в Петербурге работают десятки тысяч различных предприятий и учреждений. Губернатор поблагодарил специалистов, благодаря которым во время ограничительных мер часть работников успешно перешла на дистанционную работу – это помогло Петербургу пережить сложные времена, а также перейти к уверенному росту экономики.

У нас самый низкий уровень безработицы в России. Ответственность за формирование коллективов лежит на кадровых подразделениях. указано в сообщении поздравления

Губернатор пожелал специалистам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых свершений, а также поблагодарил за добросовестный труд на благо жителей города.

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