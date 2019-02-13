Смольный потребовал взыскать с вице-президента "Адаманта" 387 млн рублей

Кроме того, истец попросил у суда о принятии обеспечительной меры в виде ареста на имущество ответчика на сумму долга.

Комитет имущественных отношений Петербурга потребовал взыскать с вице-президента холдинга "Адамант" Аркадия Теплицкого 387,2 млн рублей. Об этом пишет РБК 7 ноября, ссылаясь на картотеку арбитражного суда.

По данным пресс-службы "Адаманта", иск КИО не имеет никакого отношения к холдингу. В ведомстве отметили, что подведомственное учреждение комитета СПб ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга" обратилось с иском в суд о взыскании платы за фактическое пользование городским земельным участком. Кроме того, истец попросил у суда о принятии обеспечительной меры в виде ареста на имущество ответчика на сумму долга.

В поселке Репино Курортного района Северной столицы находятся два недостроенных объекта, которые принадлежали ответчику с 18 ноября 2010 года по 16 декабря 2022-го.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга требует взыскать с приемщика по качеству "Ленты" 3,4 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / Аркадий Теплицкий