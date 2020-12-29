Смольный потребовал у петербургского НКО вернуть часть субсидии

Общественное движение получило деньги для "Службы мобильного сопровождения".

В среду, 13 января, комитет по социальной политике отправил в общественное движение "Петербургские родители" сообщение о необходимости вернуть часть субсидий. Об этом сообщила "Фонтанка".

Деньги были выделен для "Службы мобильного сопровождения". Однако из-за пандемии и закрытия больниц НКО перераспределили средства. Часть из них пошла на обеспечение работы в красных зонах, на ПЦР-тесты, на компенсации заболевшим ковидом няням. В результате этого софинансирование по программе "Мобильные няни" оказалось меньше заявленного. Комитет требует вернуть 623 тысяч рублей – это почти треть субсидии. Организация уже вернула деньги и планирует инициировать изменение процедуры предоставления субсидий НКО.

В самом общественной движении отметили, что будут вновь вынуждены обратиться за помощью к жертвователям.

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Фото: Piter.TV