Петербургские власти поддержали арендаторов городской недвижимости на сумму около 1 млрд рублей

Речь идет об отсрочке платежей за аренду.

К началу декабря петербургские власти поддержали пользователей городской недвижимости на сумму порядка миллиарда рублей. Как рассказали в пресс-службе Смольного, меры поддержки оказывают в заявительном порядке, уже 424 компании освободили от арендной платы за второй квартал года.

Всего с марта по октябрь 465 арендаторов по 1200 договорам получили аналогичные отсрочки на 465 млн рублей в общей сложности, отсрочку и беспроцентную рассрочку предоставили также 12 некоммерческим организациям на сумму 5,4 млн рублей. Отмечается, что всего город отменил платежей за аренду городских зданий, помещений и участков на сумму около 118 млн рублей. По словам губернатора Беглова, такая мера стабилизирует сложную экономическую ситуацию и поддерживает малый и средний бизнес и социально ориентированные НКО в пострадавших от пандемии отраслях.

Известно, что по 126 договорам купли-продажи помещений, которые заключали малые и средние предприниматели, предоставлена отсрочка по уплате платежей на сумму около 433 млн рублей.

Раннее мы сообщали, что для бизнеса и граждан в Петербурге введут новые льготы.

Фото: Piter.TV