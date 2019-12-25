Для бизнеса и граждан в Петербурге введут новые льготы

Введение предлагается в рамках третьего пакета мер поддержки экономики.

Петербургские власти введут новые налоговые льготы в рамках третьего пакета мер поддержки экономики. Соответствующие изменения одобрили на рабочем совещании губернатора и членов городского правительства 7 декабря.

Отмечается, что меры касаются наиболее пострадавших в период пандемии отраслей, они позволят предпринимателям продолжать работать даже при условиях сниженного потребительского спроса. Также губернатор подчеркнул, что в непростое время ограничений нужно поддерживать добросовестных налогоплательщиков.

Согласно законопроекту, до 2022 года продлевается действие льгот по налогу на имущество для организаций социально-культурной сферы. До 2023 года включительно продлеваются "налоговые каникулы" по патентной и упрощенной системам налогообложения, они рассчитаны на впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Список видов деятельности для применения патентной системы налогообложения предлагается расширить, поскольку на федеральном уровне исчезнет Единый налог на вмененный доход, и бизнес сможет перейти на другие форматы налогообложения.

Кроме того, на будущий год сохраняется 50% льгота по уплате налога на имущество организаций гостиничного бизнеса, на три года отменяется налог на водные транспортные средства и музеи в одном "лице". Освободить от уплаты налога в 2021 году на пять лет могут и транспорт с электродвигателями, произведенными на территории Евразийского экономического союза, транспорт с газомоторным топливом за исключением водного и воздушного транспорта.

Объем выпадающих из-за принимаемых мер доходов бюджета Петербурга оценивается в 8,44 млрд рублей и по большей части это обусловлено продлением действующих налоговых льгот (99,5%). По новым льготам выпадающие доходы бюджета составят порядка 40 млн рублей.

Власти Петербурга ещё раз обсчитают транспортную реформу.

Фото: пресс-служба Смольного