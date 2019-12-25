Смольный потратит 212 млн рублей на машины для чиновников

На одну машину потратят 3 854 330 рублей.

Смольный потратит 212 млн рублей на покупку 55 легковых машин для чиновников. Об этом 28 декабря свидетельствуют данные с сайта госзакупок.

На одну машину потратят 3 854 330 рублей. Подрядчик должен обеспечить местное правительство транспортными средствами до конца 2023 года. Для чиновников приобретут четырёхдверные чёрные седаны класса D с автоматической коробкой передач. В Смольном предпочитают сидения из комбинации натуральной и искусственной кожи с пластиковыми деталями салона.

В обязательную комплектацию машин войдут сиденья с подогревом, круиз-контроль, датчики парковки, полностью цифровая приборная панель, система запуска двигателя без ключа и много другое.

Ранее стала известна компания, которая разработает "Виртуальный подорожник" в Петербурге. Деньги на создание карты в новом формате выделят из городской казны. Проект получит более 120 млн финансирования в 2023 и почти 140 млн в 2024 году. В техническое задание к закупке входит на только разработка информационной системы, но и предварительное тестирование ПО. Ростелеком представит готовый результат не позже 25 октября 2024 года.

Фото: Piter.tv

