Смольный потратит более 30 млн рублей на новогодние ели и украшения

Заявки на праздничное оформление города уже появились на сайте госзакупок.

В Петербурге уже начали готовиться к Новому году: "Городской центр рекламы и праздничного оформления" разместил на сайте госзакупок две заявки на праздничное оформление города.

Согласно одной заявке, центр планирует закупить неуточненное количество искусственных елей высотой 8 и 14 метров и готов потратить на деревья 18,3 миллиона рублей. Вторая заявка относится к композициями на тросах, колоннах и опорах освещения, которые украсят Петербург тематическими декорациями к Новому году и Рождеству. На эти цели город выделил 12,1 млн рублей.

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Фото: Piter.TV