В проекте есть предложение о переносе выходного дня с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

Анонсировали предполагаемые даты новогодних каникул в 2021 году. В пресс-службе Минтруда сообщили, что их планируют поставить на период с 1 по 10 января. Также планируется сделать выходными днями с 4 по 7 ноября.

Ведомство подготовило проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году. Он размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

Отметим, что в проекте есть предложение о переносе выходного дня с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

Ранее в Петербурге прошел праздник казачества для детей и школьников.