Смольный построит почти 100 соцобъектов в 2025 году

План по жилью выполнен на 55% рисков срывов нет

Губернатор Александр Беглов заявил, что Санкт-Петербург сохраняет лидерство в социальном строительстве и до конца 2025 года введет 2,5 млн кв. м жилья и около 100 социальных объектов. На рабочем совещании с членами правительства Санкт-Петербурга стало известно, что в 2025 году в городе планируется ввести около 2,5 млн кв. м жилья. По его словам, выполнение плана уже превысило 55%.

Также будет сдано порядка 100 социальных объектов, из которых более половины составят детские сады и школы. Глава города подчеркнул, что разрешения на строительство жилых комплексов в Петербурге на протяжении четырёх лет выдаются только при условии создания необходимой социальной инфраструктуры.

Беглов отметил, что в городе отсутствуют риски невыполнения показателей федерального проекта "Жильё". Он заявил, что Санкт-Петербург удерживает высокую планку в жилищном и социальном строительстве.

Для развития строительной отрасли используются государственно-частные партнёрства и внебюджетные источники финансирования. По словам губернатора, это снижает нагрузку на городской бюджет и поддерживает инвестиционную активность. В 2024 году город завершил ликвидацию дефицита социальных объектов и перешёл к их плановому возведению. В период с 2025 по 2030 год в Петербурге будет построено свыше 16 млн кв. м жилья и более 8,5 млн кв. м нежилых помещений.

Ранее мы сообщали,что средняя площадь квартир в новостройках Петербурга сократилась на 3 квадратных метра.

Фото: pxhere.com