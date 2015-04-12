Губернатор Александр Беглов поручил ускорить разработку документации для восстановления объекта культурного наследия, пострадавшего при пожаре 6 июля. В здании планируют разместить музей яхтенного спорта.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение ускорить подготовку проектной документации для восстановления Дома Ропса, расположенного в историческом районе Петроградский. Деревянное здание начала XX века серьёзно пострадало от пожара днём 6 июля 2026 года.

В пресс-службе Смольного пояснили, что проектирование реставрации будет опираться на ранее разработанный проект, который предусматривал восстановление объекта в рамках концепции Межвузовского студенческого яхтенного клуба на Петровской косе. На месте объекта культурного наследия регионального значения планируется разместить музей яхтенного спорта. Это станет частью более масштабного проекта по строительству студенческого яхт-клуба на Петровском острове.

Ранее мы сообщили о том, что список парков и скверов Петербурга пополнился 111 объектами.

Фото: пресс-служба Смольного